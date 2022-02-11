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Этери Тутберидзе отказалась общаться с прессой после допинг-скандала с Камилой Валиевой

Олимпийские игры 2022
Этери Тутберидзе отказалась общаться с прессой после допинг-скандала с Камилой Валиевой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Пекин, 11 февраля. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отказалась общаться с журналистами после сообщений о допинг-тесте ее подопечной Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка пропустила утреннюю тренировку, но была на дневной. Она делала прогон произвольной программы. По наблюдениям журналистов, 15-летняя фигуристка была немного потерянной. После тренировки Тутберидзе не стала общаться с журналистами.

Ранее стало известно, что у россиянки был обнаружен триметазидин в декабре прошлого года. Валиеву временно отстранили от Олимпиады, но она смогла оспорить наложенный запрет на участие в Играх. МОК намерен опротестовать решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить выступать на соревнования. Выездная панель Спортивного арбитражного суда рассмотрит дело Валиевой.

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олимпийские игры валиева тутберидзе
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