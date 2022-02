Сенат США призвал ЦРУ раскрыть данные о программе сбора информации об американцах

Вашингтон, 11 февраля. Два сенатора от Демократической партии США призвали Центральное разведывательное управление (ЦРУ) раскрыть детали программы массовой слежки за американцами. Об этом сообщает NBC News.

The CIA has a secret, undisclosed data repository that includes information collected about Americans, two Democrats on the Senate Intelligence Committee say. https://t.co/WSEUCCsBfv