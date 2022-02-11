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Сенат США призвал ЦРУ раскрыть данные о программе сбора информации об американцах

Весь мир
Сенат США призвал ЦРУ раскрыть данные о программе сбора информации об американцах
cia.gov

Вашингтон, 11 февраля. Два сенатора от Демократической партии США призвали Центральное разведывательное управление (ЦРУ) раскрыть детали программы массовой слежки за американцами. Об этом сообщает NBC News.

Сенаторы Рон Уайден из Орегона и Мартин Хайнрих из Нью-Мексико направили письмо руководству ЦРУ с просьбой рассекретить информацию о программе сбора данных об американцах. Законотворцы заявили, что управление, возможно, действовало «вне рамок закона». В письме говорится, что уже давно существует озабоченность по поводу того, какую именно информацию собирает ЦРУ и что она вызвана «предыдущими нарушениями гражданских свобод».

В Центральном разведывательное управлении, в свою очередь, выпустили рекомендации по своей программе относительно сбора данных. В ней говорится, что сотрудников предупреждают, что для получения любой информации необходим соответствующий запрос. «Однако аналитики не обязаны фиксировать обоснование своих запросов», — сообщается в документе.

«ЦРУ очень серьезно относится к обязательству уважать частную жизнь и свободы американских граждан при выполнении нашей миссии — обеспечения национальной безопасности. Агентство стремится к прозрачности в соответствии с нашими обязательствами по защите источников и методов разведки», — прокомментировала сотрудница Агентства по вопросам конфиденциальности и гражданских свобод (PCLO) Кристи Скот.

Оба сенатора давно добиваются большей прозрачности от разведывательных служб. Около десяти лет назад Уайден задал вопрос директору Национальной разведки генералу-лейтенанту Джеймсу Клэпперу: «Собирает ли АНБ какие-либо данные о миллионах американцев?» Тот сначала ответил: «Нет», позже сказал: «Ненамеренно».

В середине января ветеран ЦРУ Джеффри Уичман стал координатором по защите от вмешательства в выборы США.

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