Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что допинг-проба Валиевой была умышленно придержана

Москва, 11 февраля. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков усомнился в информации, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат.

Поздняков считает, что решение по допинг-тесту Валиевой могли намеренно задержать до окончания командного турнира на зимних Играх в Пекине. По его словам, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории.

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована... Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», — высказал свое мнение Поздняковжурналистам.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по ситуации вокруг российской фигуристки. Пресс-служба организации сообщила, что ISU не имеет права разглашать сведения о возможном нарушении антидопинговых правил Валиевой.