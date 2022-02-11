Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 12:35
12:35
Общество
Дима Билан поделился трогательными воспоминаниями о покойной Евгении Брик
12:35
Происшествия
В Хабаровске учитель физики предстанет перед судом за нанесение побоев школьнику
12:34
Политика
В Кремле подтвердили отказ Макрона сделать ПЦР-тест в России
12:34
Общество
Актер Вячеслав Аркунов: «Бога я уже нашел»
12:33
Происшествия
Инженеру бумажной фабрики предъявили обвинение по делу о гибели рабочего в Коммунаре
12:33
Экономика
ФАС заподозрила компанию «Лукойл-Уралнефтепродукт» в завышении стоимости бензина
12:32
Общество
Городские автобусные маршруты в Самаре могут вернуть муниципальному перевозчику
12:30
Армия
НАТО разместит дополнительные боевые группы в Болгарии, Словакии и Румынии
12:28
Политика
Баранец объяснил, чем Зеленский неприятно удивил Макрона в Киеве
12:27
Общество
Диетолог Иванир рекомендовала есть яблоки и груши для профилактики старения
Все новости

Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что допинг-проба Валиевой была умышленно придержана

Олимпийские игры 2022
Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что допинг-проба Валиевой была умышленно придержана
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 февраля. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков усомнился в информации, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат.

Поздняков считает, что решение по допинг-тесту Валиевой могли намеренно задержать до окончания командного турнира на зимних Играх в Пекине. По его словам, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории.

«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована... Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», — высказал свое мнение Поздняковжурналистам.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по ситуации вокруг российской фигуристки. Пресс-служба организации сообщила, что ISU не имеет права разглашать сведения о возможном нарушении антидопинговых правил Валиевой.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что допинг-проба Валиевой была умышленно придержана
допинг валиева тест поздняков проба
Комментировать