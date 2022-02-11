С авиарейса Екатеринбург – Благовещенск сняли трех дебоширов

Екатеринбург, 11 февраля. Сотрудники управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу сняли с рейса трех пьяных пассажиров перед вылетом самолета из Екатеринбурга в Благовещенск.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение, что взлет самолета откладывается, так как трое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения ругаются матом, а один из них отказывается застегнуть ремень безопасности, сообщает AmurInfo.

Полицейские линейного отдела сняли дебоширов с рейса и доставили в дежурную часть. В результате 21-летнего жителя Тамбовской области, 43-летнего жителя Московской области и 39-летнего жителя Удмуртии привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.

Ранее ФАН сообщал о предложении минтранса России использовать для нейтрализации авиадебоширов с помощью пластиковых наручников и нейлоновых ремней. Соответствующий законопроект уже разработан, в нем прописан порядок действий членов экипажа самолета в случае неадекватного поведения пассажиров.