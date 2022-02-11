Народная милиция ДНР: Киев перебросил иностранных наемников и дивизион С-300 в Донбасс

Донецк, 11 февраля. Киев перебросил дивизион С-300, а также иностранных наемников к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, на аэродром подконтрольного Киеву города Краматорск для прикрытия командного пункта штаба «Сармат» из Одесской области переброшен зенитно-ракетный дивизион С-300. Басурин также заявил, что в регион прибыли новые подразделения ВСУ, передает RT.

«Отмечается прибытие оперативных групп бригады в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады на дебальцевском направлении», — сообщил он.

Разведка ДНР также зафиксировала нахождение английских и польских наемников у населенных пунктов Широкино и Попасная. Предполагается, что они будут готовить украинских военнослужащих к провокациям.

Ранее сообщалось, что Киев привлек психологов к работе с бойцами ВСУ для тестирования на склонность к дезертирству. Медицинские работники также проверяют, сомневаются ли силовики в успехе наступательной кампании.