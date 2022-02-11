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Политолог Манукян поделился инсайдом о возможном «втором раунде» нестабильности в Казахстане

Политика
Политолог Манукян поделился инсайдом о возможном «втором раунде» нестабильности в Казахстане
Федеральное агентство новостей  / 

Политолог Вадим Манукян, который внимательно следит за событиями в Казахстане, отреагировал на информацию, что к беспорядкам в этой стране может быть причастна Великобритания. Ранее с таким заявлением выступил глава второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Он заявил, что в Москве не исключают, что к беспорядкам в Казахстане в начале января этого года может быть причастна Великобритания, но эти события точно никак не связаны с афганской проблемой, сообщает «Интерфакс».

Политолог Манукян поделился инсайдом о возможном «втором раунде» нестабильности в Казахстане
Федеральное агентство новостей /

По мнению Вадима Манукяна, эта версия звучит очень серьезно. Политолог также поделился инсайдом о возможном «втором раунде» нестабильности в Казахстане. Напомним, ранее Манукян уже делился с ФАН информацией своих источников о подоплеке казахстанских событий.

«Нисколько не буду удивлен, если выяснится, что к подогреванию ситуации в Казахстане приложили руку в Великобритании. Уже стало известно ранее, что штаб-квартира у организаторов беспорядков была на Украине, такой своеобразный командный пункт. Да и то, что США к этому могли приложить руку, думаю, — вполне обоснованная версия. Однако интереснее всего другое. По моим сведениям, деструктивные силы в Казахстане отнюдь не успокоились, а готовятся к «перезапуску» беспорядков. Так сказать, «второй раунд». К примеру, от своего источника знаю, что подобные планы у них уже есть на март. А в июне они вообще планируют лишить власти [президента Казахстана Касым-Жомарта] Токаева. Надеюсь, в итоге все эти планы провалятся, как и январские», — рассказал Вадим Манукян.

Беспорядки в Казахстане, начавшиеся как мирные протесты, но затем переросшие в погромы и грабежи, прокатились по стране в начала января 2022 года. Как отметил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, в январе в Казахстан, воспользовавшись ситуацией, вторглись международные банды.

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Все новости / Политика / Политолог Манукян поделился инсайдом о возможном «втором раунде» нестабильности в Казахстане
казахстан манукян казахстан беспорядки
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