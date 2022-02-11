Политолог Сатановский сравнил Лиз Трасс с «австралопитеком» после встречи с Лавровым

Москва, 11 февраля. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс напоминали диалог «человека разумного с австралопитеком». К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский.

Лиз Трасс недавно прибыла в Москву для встречи с Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел РФ охарактеризовал эти переговоры как беседу «немого с глухим». Однако Сатановский подобрал более жесткие выражения, критикуя позицию британского дипломата.

«Это было общение человека разумного (Лаврова. — Прим. ред.) с австралопитеком. Да что там! С археоптериксом. Или с ихтиозавром. То ли с побега первобытного хвоща слетело сие чудо в чешуе и перьях, то ли из глубин морских вынырнуло, все в пене и слизи водорослевой, глянуло на министра российского мутным полупомешанным взором и обратно скрылось — то ли в облаках, то ли в пучине вод бурлящих», — написал эксперт в Telegram-канале.

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Политолог подчеркнул, что если Лондон решил вступить в противостояние с Москвой, то России играет на руку назначение безграмотных людей на министерские посты Великобритании.

«Оно, конечно, чисто британское дело, кого там на какие посты назначают, но чтоб до такой степени на всю голову ********* в министры иностранных дел продвинуть — совсем с глузда надо съехать. И это страна Дизраэли, Гладстона, Черчилля и Тэтчер!» — взбесился Сатановский.

Как стало известно ранее, Лиз Трасс отличилась незаурядной выходкой с незнанием географии во время встречи с Лавровым. Она отказалась признавать суверенитет России над Воронежем и Ростовом.