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Политолог Сосновский назвал ошибкой поездку Шольца в Киев перед встречей с Путиным

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:40
Политика
Политолог Сосновский назвал ошибкой поездку Шольца в Киев перед встречей с Путиным
Global Look Press  /  Andreas Gora/dpa

Москва, 11 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц допустил большую ошибку, запланировав поездку на Украину перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог Александр Сосновский.

Как отметил эксперт, встреча канцлера с лидером Украины буквально отравит атмосферу встречи с Владимиром Путиным.

«Фатальный просчет Олафа Шольца! Перед визитом в Москву он собирается в Киев для встречи с Зеленским. Ничего он там не решит, а вот атмосферу встречи с президентом России отравит», — высказался политолог в Telegram-канале.

Подписчики поддержали мнение Сосновского и отметили, что визит Шольца на Украину является весьма странным.

«Теперь все перед поездкой в Москву будут заезжать в Киев?» — иронизирует один из читателей.

Политолог Сосновский назвал ошибкой поездку Шольца в Киев перед встречей с Путиным
Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

«От Байдена получил ЦУ сначала заехать в Киев, а потом к русским», — предположил еще один подписчик.

Также читатели напомнили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подхватил в Киеве коронавирус, поэтому Шольцу тоже нужно быть осторожнее.

«Главное — перед въездом в Россию пусть отсидит карантин две недели! А то притащит ковид из окраины», — указала подписчица.

Ранее Шольц призвал Россию не недооценивать решимость и единство НАТО и Европейского союза. Немецкий канцлер пригрозил России серьезными санкциями в случае «агрессии» против Украины.

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украина германия сосновский шольц
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