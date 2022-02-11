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Режиссер Александр Велединский шокирован новостью о смерти актрисы Евгении Брик

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:44
Общество
Режиссер Александр Велединский шокирован новостью о смерти актрисы Евгении Брик
TACC  /  Новодережкин Антон

Москва, 11 февраля. Кинорежиссер и сценарист Александр Велединский прокомментировал новость о смерти 40-летней актрисы Евгении Брик.

Брик скончалась 10 февраля от онкологического заболевания. О недуге знали только самые близкие люди, поэтому для многих новость о смерти актрисы стала шоком.

«Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить. Извините», — сказал Велединский в разговоре с корреспондентом News.ru.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Географ глобус пропил» боролась с раком на протяжении долгого времени. При этом она продолжала сниматься в кино. Пока неизвестно, где именно умерла актриса, поскольку последние десять лет она вместе с мужем кинорежиссером Валерием Тодоровским жила в США.

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