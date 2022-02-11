Модернизированный кадровый центр приступил к работе в Центре занятости Владимира

Владимир, 11 февраля. Усовершенствованный кадровый центр открылся во Владимире 10 февраля. Кадровый центр «Работа России» стал первой площадкой в службе занятости, модернизированной в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Активная разработка и внедрение новых услуг и сервисов в службе занятости во Владимире началась еще в 2020 году, пишет издание «Владимирские ведомости». По этим инновациям регион входит в число ведущих в стране. Многие разработки владимирских экспертов Федеральный центр компетенций в сфере занятости населения рекомендовал для внедрения во всех субъектах России.

В модернизированном кадровом центре можно получить информацию о возможностях единой цифровой платформы в сфере труда и занятости «Работа в России» (платформа все активнее вытесняет прежние бумажные формы взаимодействия по занятости). Из нового кадрового центра нетрудоустроенному гражданину будет теперь просто организовать онлайн-собеседование с потенциальным работодателем. Тут имеется все необходимое для проведения тренингов и мастер-классов. Доступна онлайн-ярмарка вакансий и даже устроено пространство для психологической разгрузки.

На модернизацию Центра было выделено 24 млн рублей из федерального бюджета и более 8 млн рублей из бюджета области.

Ранее сообщалось, что порядка 27% опрошенных россиян готовы сменить место работы как только найдут новое. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра университета «Синергия».