PGNiG подала против «Газпрома» встречный иск о сокращении стоимости газа

Варшава, 11 февраля. Польская энергокомпания PGNiG представила ответ на требование холдинга «Газпром» об арбитражном разбирательстве в Стокгольме и подала встречный иск о снижении цен на голубое топливо.

По заявлению PGNiG, в случае признания Арбитражным судом допустимости корректировки цены по контракту, предприятие предъявило встречный иск о сокращении цены на основании запроса PGNiG от 1 ноября 2017 года. Также компания подала встречный иск о снижении цены по контракту с 1 ноября 2021 года.

«11 февраля 2022 года компания ответила на требования "Газпрома", в котором просит отклонить претензии "Газпрома" как формально неприемлемые, либо как фактически необоснованные», — указано в сообщении.

PGNiG не намерена заключать с российским «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставки сырья. Об этом ранее заявил глава польской компании Павел Маевский.