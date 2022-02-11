Дипломат Полянский: РФ не позволит Западу пересекать красные линии в сфере безопасности

Москва, 11 февраля. Россия использует все возможности для достижения договоренностей с Западом по гарантиям безопасности, поэтому вопрос о военно-техническом ответе пока является гипотетическим.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Москва будет использовать любые возможности для переговоров, но не позволит западным странам пересекать красные линии в сфере безопасности.

«Мы дипломаты и должны действовать так, чтобы, образно говоря, пушки молчали, поэтому будем использовать любую возможность для достижения договоренностей, но без того, чтобы поступаться нашими принципиальными позициями и заходить за красные линии», — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что на случай отсутствия прогресса в диалоге с Западом в России есть квалифицированные специалисты для военно-технического ответа. Полянский недавно отмечал, что РФ рассчитывает на поддержку Китая в восстановлении баланса сил с европейскими государствами и США.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сказал, что американцы не должны выдвигать претензии Москве по гарантиям безопасности. Он потребовал, чтобы Вашингтон ответил по существу на предложения, которые были озвучены в конце 2021 года.