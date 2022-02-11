Экс-премьер Украины предрек Донбассу «серьезные потери» в случае наступления ВСУ

Если Вооруженные силы Украины все же начнут наступления на Донбасс, то Донецк и Луганск понесут серьезные потери. К такому выводу пришел бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Киевские власти сосредоточили на линии фронта в Донбассе ударную группировку, которая насчитывает около 130 тыс. солдат Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и различных националистических батальонов, считает политик. По его словам, на некоторых участках фронта расстояние между конфликтующими сторонами составляет всего один-два километра.

«Всего на 60–70 км сконцентрировались почти 130 тыс. военнослужащих киевского режима, подготовленных к ведению боев в городских условиях, оснащенных всеми необходимыми средствами. И эти отмобилизованные группировки находятся в двух, а иногда и в одном километре от границ городской черты Донецка. До центра же Донецка подчас остается всего километров восемь. Почему на это никто не обращает внимания?»

Николай Азаров утверждает, что западные страны специально вели информационную атаку, заявляя о якобы концентрации армии России у границ с Украиной, чтобы предоставить киевским властям прикрытия для переброски военнослужащих в Донбасс.

«А под шумиху о «концентрации войск» России за 1,5 месяца на Украину доставили громадное количество летального современного вооружения, которое сразу отправляется на линию разграничения в Донбасс. Его не отправляют ни в Черниговскую область, ни в Сумскую или Харьковскую области. Все поставленное вооружение доставляют на эту узкую черту разграничения», — заявил он.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Украинский политик уверен, что Вооруженные силы Украины непременно будут применять против жителей Донбасса тяжелые виды вооружения, в том числе и системы залпового огня. Он напомнил, что сегодня, например, в Донецке проживают почти миллион человек.

«Представьте, насколько густонаселенный город Донецк. Там население было 1 млн. 100 тыс. Даже сейчас там проживает 700–800 тыс. человек. Да и вообще вся эта территория заселена очень плотно. Представьте, что там будут вести бой с использованием средств залпового огня или другого оружия массового поражения», — считает политик.

Экс-премьер Украины предрек Донбассу «серьезные потери» в случае наступления ВСУ. Все из-за того, считает политик, что 130-тысячной группировке армии Украины будет противостоять всего 35-тысячня армия ДНР и ЛНР.

«А по абсолютно объективным данным, этой отмобилизованной группировке киевского режима противостоять будут всего 30–35 тыс. человек, уступающие по оснащенности противнику. И если Киев все же начнет эту военную авантюру, то Донецк и Луганск понесут серьезные потери. И вот это меня больше всего и тревожит», — резюмировал Николай Азаров.

Публицист Руслан Мармазов рассказал, зачем в Донбасс под прикрытием украинской армии высадился целый десант западных журналистов.