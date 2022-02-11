Баранец констатировал разрыв российско-британских отношений после визита Трасс в Москву

Москва, 11 февраля. Визит министра иностранных дел Великобритании в Москву подтвердил полную деградацию британской дипломатии и пока еще неофициальный разрыв отношений между двумя странами.

Глава британского МИД на встрече с российским коллегой не смогла нормально ответить ни на один вопрос и как заведенная повторяла тезисы Вашингтона. Элизабет Трасс нельзя назвать независимой персоной, как, впрочем, и саму Великобританию суверенной страной. Как показал опыт, эта встреча была не нужна России. Москве нужно было просто в этом окончательно убедиться, чтобы сделать свои выводы. Россия убедилась и теперь может официально рвать отношения с Великобританией, которая демонстрирует только агрессию и полную недоговороспособность.

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что Трасс смело можно назвать могильщиком российско-британских отношений и в то же время предвестником как минимум серьезной политической войны между Москвой и Лондоном.

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«Элизабет Трасс корчит из себя такую страстную официантку Соединенных Штатов и НАТО. Эта тетенька даже, наверное, гордится тем, что своими шпильками там где-то умудрилась кольнуть русского медведя. Она, видимо, хочет стать героем Великобритании и заслужить лишнюю похвалу от Блинкена и Байдена. Но мы сегодня же говорим о другом. Мы видим полное разрушение, разрыв российско-британских отношений. И эта тетя — это такой хороший могильщик этих отношений. Но это опасная профессия», — предупредил эксперт.

Баранец также отметил, что в поведении британских чиновников и дипломатов четко просматривается интеллектуальное бессилие поразившее Лондон. Великобритания не знает, как поступить и переходит в отношениях с Россией к бандитским повадкам, а это в большой международной политике не допустимо. После такого остается лишь разрывать отношения, высылать дипломатов и разговаривать с Лондоном с позиции силы. Россия до последнего не идет на такие крайности, но британцы уже просто не оставляют ей выбора.

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