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Баранец констатировал разрыв российско-британских отношений после визита Трасс в Москву

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:31
Политика
Баранец констатировал разрыв российско-британских отношений после визита Трасс в Москву
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Москва, 11 февраля. Визит министра иностранных дел Великобритании в Москву подтвердил полную деградацию британской дипломатии и пока еще неофициальный разрыв отношений между двумя странами.

Глава британского МИД на встрече с российским коллегой не смогла нормально ответить ни на один вопрос и как заведенная повторяла тезисы Вашингтона. Элизабет Трасс нельзя назвать независимой персоной, как, впрочем, и саму Великобританию суверенной страной. Как показал опыт, эта встреча была не нужна России. Москве нужно было просто в этом окончательно убедиться, чтобы сделать свои выводы. Россия убедилась и теперь может официально рвать отношения с Великобританией, которая демонстрирует только агрессию и полную недоговороспособность.

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что Трасс смело можно назвать могильщиком российско-британских отношений и в то же время предвестником как минимум серьезной политической войны между Москвой и Лондоном.

Баранец констатировал разрыв российско-британских отношений после визита Трасс в Москву
ПолитРоссия /

«Элизабет Трасс корчит из себя такую страстную официантку Соединенных Штатов и НАТО. Эта тетенька даже, наверное, гордится тем, что своими шпильками там где-то умудрилась кольнуть русского медведя. Она, видимо, хочет стать героем Великобритании и заслужить лишнюю похвалу от Блинкена и Байдена. Но мы сегодня же говорим о другом. Мы видим полное разрушение, разрыв российско-британских отношений. И эта тетя — это такой хороший могильщик этих отношений. Но это опасная профессия», — предупредил эксперт.

Баранец также отметил, что в поведении британских чиновников и дипломатов четко просматривается интеллектуальное бессилие поразившее Лондон. Великобритания не знает, как поступить и переходит в отношениях с Россией к бандитским повадкам, а это в большой международной политике не допустимо. После такого остается лишь разрывать отношения, высылать дипломатов и разговаривать с Лондоном с позиции силы. Россия до последнего не идет на такие крайности, но британцы уже просто не оставляют ей выбора.

Ранее украинский политолог Александр Лазарев объяснил, почему он испытал «испанский стыд» после встречи Зеленского с Макроном.

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Все новости / Политика / Баранец констатировал разрыв российско-британских отношений после визита Трасс в Москву
россия великобритания отношения дипломатия трасс
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