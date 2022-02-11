На участника шоу «Замуж за Бузову» завели дело после нападения на человека

Москва, 11 февраля. Бывшего участника нашумевшего телешоу «Замуж за Бузову» Александра Гринева задержала полиция. Его обвиняют в избиении соседа, пишет Teleprogramma.pro.

Инцидент произошел еще в прошлом году. В декабре 2021 года житель Одинцовского района Московской области обратился в правоохранительные органы, сняв побои и обвинив Гринева в нападении.

«Пострадавший 43-летний житель Подмосковья обратился за помощью к медикам. Врачи оказали мужчине помощь и зафиксировали телесные повреждения. По заключению эксперта, ему были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести. Мужчина написал заявление в полицию на своего обидчика — 33-летнего Александра Гринева», — сообщил источник в правоохранительных органах изданию «Комсомольская правда».

О причинах потасовки не сообщается. Единственное, что узнали журналисты, мужчины повздорили во дворе многоквартирного дома, где проживают.

На основе заявления избитого гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Такая статья может грозить нападавшему тремя годами лишения свободы.

Бывший кандидат в мужья Ольги Бузовой находится под подпиской о невыезде, пока правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего.

Александр Гринев родился в Москве 8 сентября 1988 года. У молодого человека за плечами два высших образования: Военный университет МО РФ и МИП. Он знает несколько языков. Гринев участвовал в миротворческой миссии ООН в Республике Чад, бывал в горячих точках в Сирии, Иране. Служил в Бельгии, Канаде. Его военная карьера закончилась в звании старшего лейтенанта.

После окончания службы Гринев много путешествовал и около полугода работал преподавателем английского языка в Каннах.

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