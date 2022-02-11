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Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей «Места встречи» анекдотом про двух евреев

Общество
Ведущий Андрей Норкин рассмешил гостей «Места встречи» анекдотом про двух евреев
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 11 февраля. Телеведущий Андрей Норкин рассмешил россиян очередным еврейским анекдотом. Шутка традиционно прозвучала в рамках программы «Место встречи».

В эфире политического ток-шоу приглашенные гости обсуждали острые вопросы. Андрей Норкин решил разбавить обстановку в студии и рассказал остроумный еврейский анекдот.

Сюжет юмористического рассказа разворачивался вокруг двух друзей. Один был врачом по имени Додик Зильберман, а другой — безработный и не такой талантливый Яша Рабинович. В какой-то момент оба еврея решили эмигрировать в Израиль.

«Встретились с представителями общины в своем новом городе. Зильбермана спросили:

— Вы где работаете?

— Я врач.

— Сразу устроить врачом в больницу не сможем, начни с санитара.

Представителем общины стало интересно, что может Рабинович.

— А вы кем работали?

— Я певец.

— Певец! У нас в синагоге место кантора освободилось. Никак не можем найти замену. Все, завтра выходите!», — начал Норкин.

Однако Рабинович на самом деле не умел петь, поэтому выкручиваться из ситуации пришлось при помощи друга. Согласно плану двух евреев, «певец» во время выступления должен был издать звук, а после якобы потерять сознание.

Во время исполнения композиции Рабинович упал, а Зильберман подбежал к «пострадавшему» товарищу и сделал вид, что оказывает ему первую помощь. После этого врач громко заявил:

«Евреи, слушайте меня! Жить он будет, а вот петь — никогда!» — пошутил Норкин.

Шутка телеведущего «уложила» зал на лопатки от смеха и заставила россиян надорвать животы.

Андрей Норкин ранее довел гостей «Места встречи» до слез анекдотом про семейную жизнь. Юмористический рассказ был посвящен диалогу отца и сына.

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