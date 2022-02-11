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Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:40
Спорт
Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 11 февраля. Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную награду пекинских Игр-2022 в гонке на 15 км с раздельным стартом.

Россиянин уступил только финскому сопернику Ийво Нисканену, который завоевал награду наивысшей пробы. Тройку замкнул представитель Норвегии Йоханнес Клебо.

Олимпийский чемпион в скиатлоне Большунов ранее принес в копилку национальной команды России первое золото пекинских Игр-2022.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. В настоящее время Россия идет на восьмой строчке в медальном зачете ОИ-2022.

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