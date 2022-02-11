Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Пекин, 11 февраля. Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную награду пекинских Игр-2022 в гонке на 15 км с раздельным стартом.

Россиянин уступил только финскому сопернику Ийво Нисканену, который завоевал награду наивысшей пробы. Тройку замкнул представитель Норвегии Йоханнес Клебо.

Олимпийский чемпион в скиатлоне Большунов ранее принес в копилку национальной команды России первое золото пекинских Игр-2022.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. В настоящее время Россия идет на восьмой строчке в медальном зачете ОИ-2022.