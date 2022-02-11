В Мордовии пешеход пострадал в результате столкновения легковушки с двумя фургонами

Саранск, 11 февраля. В ГИБДД России по Мордовии инициировали проверку в связи с ДТП на автотрассе «Саранск — Сурское — Ульяновск».

По данным регионального ГИБДД, в Чамзинском районе Мордовии водитель Opel Astra не справился с управлением и врезался в ГАЗ АФ 371709, после этого легковушка выехала на полосу встречного движения, задела фургон ГАЗ-300977 и сбила 47-летнего пешехода, сообщают «Известия Мордовии».

В результате случайный прохожий получил множественные травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу. Отмечается, что все водители были трезвы. По факту ДТП уже проводится проверка.

Ранее ФАН сообщал о смертельном ДТП на Слободском тракте на дамбе в Макарье. Автомобиль ВАЗ-2115 во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Volkswagen Polo. Виновник инцидента получил травмы, несовместимые с жизнью.