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Подорожание товаров и услуг в Европе назвали временным явлением

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:26
Экономика
Подорожание товаров и услуг в Европе назвали временным явлением
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 11 февраля. Цены на товары и услуги в Евросоюзе будут некоторое время завышены, отметил в комментарии РИА Новости президент Orcadia Asset Management Этьен де Каллатай.

Высокие цены могут остаться спутниками европейцев в 2022 году, предположил представитель французской компании по управлению финансовыми активами. Как отмечает собеседник издания, инфляция в ЕС ускорилась за счет подорожания энергоресурсов.

Европейская комиссия в зимнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в объединении из-за роста цен в энергетическом секторе с 2,5% до 3,9%.

«В начале 2022 года в Европе действительно наблюдается значительный инфляционный всплеск, это вызвано в основном впечатляющим ростом цен на энергоносители… Эта инфляция может длиться немного дольше, чем первоначально предполагалось, но безудержно поднявшиеся цены на энергию достигли потолка», — заметил де Каллатай.

Как убежден аналитик, со временем ценовая обстановка стабилизируется, в результате чего генерация роста потребительских цен сойдет на нет.

Эксперты Еврокомиссии отмечают, что стоимость энергоносителей останется в ЕС определяющим драйвером цен в нынешнем году. Ожидается, что цены природного газа на спотовых площадках нормализуются во II квартале.

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евросоюз прогноз инфляция Каллатай
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