Выражение «англичанка гадит» было в ходу еще во времена Российской империи. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

Ранее директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не исключает вероятности того, что к беспорядкам в Казахстане в начале января этого года может быть причастна Великобритания.

«В Казахстане были иностранные боевики? Были! И руководство Казахстана это подтверждает! — заявил Федоров. — И головы там людям отрезали подготовленные в специальных лагерях специалисты, отметившиеся до этого в других местах, например в Сирии».

Все эти боевики, по словам депутата, находятся под контролем Соединенных Штатов и Великобритании.

Федеральное агентство политических новостей / Валерия Покидова

«Еще во времена Российской империи была в ходу фраза «англичанка гадит», — напомнил парламентарий. — Их спецслужбы издревле занимались свержением правительств! Еще со времен колониального прошлого набили руку!»

Собеседник ФАН отметил, что в ходе беспорядков в Казахстане были арестованы порядка десяти тысяч человек.

«Думаете, они не дают показания об источниках финансирования? Еще как дают! Так что англичанам и американцам не отвертеться — доказательства их преступлений есть», — резюмировал Федоров.

Ранее в Совфеде призвали Запад не беспокоиться относительно учений Союзного государства.