Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 12:34
12:33
Инженеру бумажной фабрики предъявили обвинение по делу о гибели рабочего в Коммунаре
12:33
Экономика
ФАС заподозрила компанию «Лукойл-Уралнефтепродукт» в завышении стоимости бензина
12:32
Общество
Городские автобусные маршруты в Самаре могут вернуть муниципальному перевозчику
12:30
Армия
НАТО разместит дополнительные боевые группы в Болгарии, Словакии и Румынии
12:28
Политика
Баранец объяснил, чем Зеленский неприятно удивил Макрона в Киеве
12:27
Общество
Диетолог Иванир рекомендовала есть яблоки и груши для профилактики старения
12:26
Общество
Врачи будут посещать на дому заболевших COVID-19 пожилых москвичей
12:26
Происшествия
Восьмилетняя девочка пожаловалась на самочувствие и умерла до приезда медиков в Саратове
12:25
Политика
Политолог Макеева: Поведение Киева свидетельствует о подготовке провокации
12:22
Происшествия
Ходатайство адвокатов о прекращении дела обвиняемого в госизмене Сафронова не приняли в ФСБ
Все новости

«Англичанка гадит»: Федоров об участии Великобритании в беспорядках в Казахстане
Политика
«Англичанка гадит»: Федоров об участии Великобритании в беспорядках в Казахстане
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Выражение «англичанка гадит» было в ходу еще во времена Российской империи. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

Ранее директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не исключает вероятности того, что к беспорядкам в Казахстане в начале января этого года может быть причастна Великобритания.

«В Казахстане были иностранные боевики? Были! И руководство Казахстана это подтверждает! — заявил Федоров. — И головы там людям отрезали подготовленные в специальных лагерях специалисты, отметившиеся до этого в других местах, например в Сирии».

Все эти боевики, по словам депутата, находятся под контролем Соединенных Штатов и Великобритании.

«Англичанка гадит»: Федоров об участии Великобритании в беспорядках в Казахстане
Федеральное агентство политических новостей / Валерия Покидова

«Еще во времена Российской империи была в ходу фраза «англичанка гадит», — напомнил парламентарий. — Их спецслужбы издревле занимались свержением правительств! Еще со времен колониального прошлого набили руку!»

Собеседник ФАН отметил, что в ходе беспорядков в Казахстане были арестованы порядка десяти тысяч человек.

«Думаете, они не дают показания об источниках финансирования? Еще как дают! Так что англичанам и американцам не отвертеться — доказательства их преступлений есть», — резюмировал Федоров.

Ранее в Совфеде призвали Запад не беспокоиться относительно учений Союзного государства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Англичанка гадит»: Федоров об участии Великобритании в беспорядках в Казахстане
россия великобритания казахстан федоров
Комментировать