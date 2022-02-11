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Работникам российских вузов могут предоставить льготные условия по ипотеке

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:22
Экономика
Работникам российских вузов могут предоставить льготные условия по ипотеке
pixabay.com

Москва, 11 февраля. Кабмин должен презентовать летом новые предложения по льготной ипотеке, которая должна затронуть научных работников и сотрудников вузов. Соответствующее поручение озвучил президент Владимир Путин.

Глава государства поручил кабинету министров к середине лета сформировать предложения по льготному ипотечному кредитованию ученых и работников высших учебных заведений, занимающихся научной деятельностью.

Правительство страны займется данным вопросом вместе с властями в регионах, а также институтом ДОМ.РФ. Они осуществят разработку предложений по обеспечению постоянным и арендным жильем указанных категорий граждан. Кроме того, будет изучаться вопрос по расширению ипотечных программ на доступных условиях.

Перечень поручений российского лидера включил соответствующие пункты по результатам совместного заседания Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию.

«(Правительству — Прим. ред.)… подготовить при участии органов исполнительной власти субъектов РФ, акционерного общества ДОМ.РФ и представить предложения по созданию дополнительных условий для обеспечения постоянным и служебным (арендным) жильем обучающихся, молодых научных и научно-педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования, продемонстрировавших высокую эффективность научной деятельности», — указывается в документе.

Поручение должно быть исполнено до 15 июля нынешнего года.

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путин вузы льготная ипотека научные работники
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