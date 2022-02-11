Американец подал в суд на Apple из-за дефекта в iPad mini

Сакраменто, 11 февраля. Житель штата Колорадо Кристофер Брайан обратился в суд с коллективным иском против компании Apple из-за бракованных планшетов iPad mini шестого поколения.

Истец обвинил компанию в мошенническом маркетинге и продаже iPad mini, заведома зная об эффекте «желейной прокрутки» в устройстве. В жалобе утверждается, что Apple продолжает продавать гаджет, не устранив проблему и не предупредив о ней покупателей.

Запуск iPad mini состоялся в сентябре прошлого года. Тогда пользователи начали замечать, что при прокрутке одна половина текста отстает от другой. Тогда представитель компании заявил, что эффект является нормой для ЖК-экранов. Несмотря на это, пострадавшие требуют возмещение ущерба для всех пользователей, которые приобрели iPad mini шестого поколения в США.

Ранее глава отдела дизайна Tesla Франц фон Хольцхаузен отметил, что новый гаджет Apple — это всего лишь разочаровывающее продолжение предыдущего устройства. По его словам, девайсы практически не меняются от поколения к поколению.