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USADA пригрозило россиянам «актом Родченкова» из-за скандала с Валиевой

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:29
Олимпийские игры 2022
USADA пригрозило россиянам «актом Родченкова» из-за скандала с Валиевой
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Пекин, 11 февраля. Президент американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на пекинских Играх-2022.

Глава организации отметил, что из-за случившегося россиян могут привлечь к ответственности в соответствии с американским «актом Родченкова». Наказание, передает Reuters, получат все причастные к применению спортсменкой запрещенного препарата.

Напомним, накануне Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный препарат — триметазидин. Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от ОИ-2022. Сейчас Валиева уже приступила к тренировкам и активно готовится к выступлениям. Короткую программу в личных соревнованиях фигуристки представят 15 февраля, произвольную — 17 февраля.

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Трэвис Тайгарт фигурное катание ои-2022 Камила Валиева
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