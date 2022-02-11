USADA пригрозило россиянам «актом Родченкова» из-за скандала с Валиевой

Пекин, 11 февраля. Президент американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на пекинских Играх-2022.

Глава организации отметил, что из-за случившегося россиян могут привлечь к ответственности в соответствии с американским «актом Родченкова». Наказание, передает Reuters, получат все причастные к применению спортсменкой запрещенного препарата.

Напомним, накануне Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный препарат — триметазидин. Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от ОИ-2022. Сейчас Валиева уже приступила к тренировкам и активно готовится к выступлениям. Короткую программу в личных соревнованиях фигуристки представят 15 февраля, произвольную — 17 февраля.