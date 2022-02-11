Коммунальщики освободили от наледи и снега почти 15 тысяч крыш высотных домов в Московской области

Москва,11 февраля. В Подмосковье проходит акция по очистке крыш от наледи под названием «Ледниковый период». На данный момент очищено почти 15 тысяч крыш.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», к утру 10 февраля работниками коммунальных служб было очищено от сосулек и наледи 14 860 крыш многоквартирных домов. Полностью план выполнили во Власихе, Краснознаменске, Молодежном и Звездном городке. В 11 округах объем запланированных работ выполнен на 70%, а в 28 – более половины от всех работ. Тем не менее 17 городских округов находятся в «красной зоне» — там очистили мене 50% от плана.

Обстановку осложняют неблагоприятные погодные условия: частые перепады температуры и снежные осадки способствуют появлению новых сосулек.

Ранее говорилось, что медики доставили в больницу трех человек, пострадавших в результате падения наледи. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе.