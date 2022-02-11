Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 12:33
12:33
Происшествия
Инженеру бумажной фабрики предъявили обвинение по делу о гибели рабочего в Коммунаре
12:33
Экономика
ФАС заподозрила компанию «Лукойл-Уралнефтепродукт» в завышении стоимости бензина
12:32
Общество
Городские автобусные маршруты в Самаре могут вернуть муниципальному перевозчику
12:30
Армия
НАТО разместит дополнительные боевые группы в Болгарии, Словакии и Румынии
12:28
Политика
Баранец объяснил, чем Зеленский неприятно удивил Макрона в Киеве
12:27
Общество
Диетолог Иванир рекомендовала есть яблоки и груши для профилактики старения
12:26
Общество
Врачи будут посещать на дому заболевших COVID-19 пожилых москвичей
12:26
Происшествия
Восьмилетняя девочка пожаловалась на самочувствие и умерла до приезда медиков в Саратове
12:25
Политика
Политолог Макеева: Поведение Киева свидетельствует о подготовке провокации
12:22
Происшествия
Ходатайство адвокатов о прекращении дела обвиняемого в госизмене Сафронова не приняли в ФСБ
Все новости

Коммунальщики освободили от наледи и снега почти 15 тысяч крыш высотных домов в Московской области
Общество
Коммунальщики освободили от наледи и снега почти 15 тысяч крыш высотных домов в Московской области
Telegram  /  Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Москва,11 февраля. В Подмосковье проходит акция по очистке крыш от наледи под названием «Ледниковый период». На данный момент очищено почти 15 тысяч крыш.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», к утру 10 февраля работниками коммунальных служб было очищено от сосулек и наледи 14 860 крыш многоквартирных домов. Полностью план выполнили во Власихе, Краснознаменске, Молодежном и Звездном городке. В 11 округах объем запланированных работ выполнен на 70%, а в 28 – более половины от всех работ. Тем не менее 17 городских округов находятся в «красной зоне» — там очистили мене 50% от плана.

Обстановку осложняют неблагоприятные погодные условия: частые перепады температуры и снежные осадки способствуют появлению новых сосулек.

Ранее говорилось, что медики доставили в больницу трех человек, пострадавших в результате падения наледи. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Коммунальщики освободили от наледи и снега почти 15 тысяч крыш высотных домов в Московской области
подмосковье наледь сосульки очистка крыш
Комментировать