Россия должна действовать симметрично в отношении США. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

Ранее глава антидопинговой службы США Трэвис Тайгарт заявил, что Соединенные Штаты могут привлечь россиян к ответственности по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой в соответствии с американским «законом Родченкова».

«Это очередная атака на Россию, которая стала возможна благодаря тому, что мы занимаем по отношению к США подчиненную позицию, — признал Федоров. — Они по-прежнему создают нам проблемы — как экономические, так и политические, и даже военные, пытаясь развязать новую войну в Донбассе».

Федеральное агентство новостей /

В этих условиях, продолжил депутат, Россия должна действовать симметрично и на территории Соединенных Штатов.

«Мы сможем нормализовать с ними отношения, только если приступим к этой второй фазе борьбы, — убежден парламентарий. — А то они бьют нас и чувствуют себя в полной безопасности, поскольку никакого ответа мы не предпринимаем».

Ранее в Совфеде призвали Запад не беспокоиться относительно учений Союзного государства.