Политолог Манукян из Ростова-на-Дону посчитал себя оскорбленным заявлением главы британского МИД

Политолог, блогер Вадим Манукян как житель Ростова-на-Дону принял близко к сердцу странную оговорку министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, заявившую об отказе Лондона признать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Инцидент произошел во время переговоров Трасс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые состоялись в Москве в четверг, 10 февраля.

Политолог Вадим Манукян счел заявление британского министра оскорбительным и сравнил Трасс с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки, у которой в России репутация автора сомнительных заявлений. Напоминаем, мнение комментатора может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«У нас, похоже, появилась новая Джен Псаки, — отметил Манукян в беседе с ФАН. — Думаю, все предыдущие эпатажные выходки Лиз Трасс были далеко не случайными. Для меня она уже просто комический персонаж по жизни. Она отлично угодила в ловушку, которую ей невольно приготовил Сергей Лавров. Это ж надо было такое заявить, что она никогда не признает Ростовскую и Воронежские области Россией! Когда обычные граждане западных стран несут подобное — это еще куда ни шло. Проблемы с западным образованием, видимо, сказываются. Однако, на мой взгляд, если официальное лицо допускает такие ляпы, это, конечно позорище. Для меня — жителя Ростовской области и славного города Ростова-на-Дону — просто оскорбительны подобные речи из уст официального лица Великобритании. Думаю, таких неквалифицированных людей нужно гнать в шею из власти. Надеюсь, [британский премьер] Борис Джонсон укажет ей на дверь. Хотя с ним самим скоро могут попрощаться».

Global Look Press / Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Как сообщает источник РИА Новости, глава российского МИД Сергей Лавров в ходе дискуссии с Лиз Трасс по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной спросил ее, признает ли Лондон суверенитет над воронежским и ростовским регионами.

«Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами», — ответила глава МИД Великобритании.

После этого послу Великобритании в России Деборе Боннерт пришлось поправлять Трасс. Боннерт заявила, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории.