МО РФ за неделю обнаружило 50 иностранных самолетов-разведчиков у границ России

Москва, 11 февраля. Военнослужащие ВС РФ за неделю зафиксировали многочисленные полеты иностранной авиации у российских границ.

Газета «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны РФ пишет, что радиолокационные станции отследили 50 иностранных самолетов-разведчиков и 15 разведывательных беспилотников. В оборонном ведомстве сообщили, что три раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил по ПВО, чтобы предотвратить нарушение российской границы.

Отмечается, что на минувшей неделе РЛС отследили 45 иностранных разведывательных самолетов и БПЛА. Истребители ВКС РФ дважды взлетали с аэродромов для контроля ситуации.

Ранее сообщалось, что два самолета Ту-22М3 выполнили задачи по патрулированию над территорией Белоруссии. Также стало известно, что российские войска получат новые радары для передачи параметров движения воздушных объектов на системы управления ПВО, передает RT.