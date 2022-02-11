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МО РФ за неделю обнаружило 50 иностранных самолетов-разведчиков у границ России

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:14
Армия
МО РФ за неделю обнаружило 50 иностранных самолетов-разведчиков у границ России
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 февраля. Военнослужащие ВС РФ за неделю зафиксировали многочисленные полеты иностранной авиации у российских границ.

Газета «Красная звезда» со ссылкой на Минобороны РФ пишет, что радиолокационные станции отследили 50 иностранных самолетов-разведчиков и 15 разведывательных беспилотников. В оборонном ведомстве сообщили, что три раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил по ПВО, чтобы предотвратить нарушение российской границы.

Отмечается, что на минувшей неделе РЛС отследили 45 иностранных разведывательных самолетов и БПЛА. Истребители ВКС РФ дважды взлетали с аэродромов для контроля ситуации.

Ранее сообщалось, что два самолета Ту-22М3 выполнили задачи по патрулированию над территорией Белоруссии. Также стало известно, что российские войска получат новые радары для передачи параметров движения воздушных объектов на системы управления ПВО, передает RT.

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