Источник ФАН: онкология у Евгении Брик была обнаружена задолго до смерти

Москва, 11 февраля. Актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет от онкологического заболевания. О недуге знали только ее близкие.

Звезда фильма «Географ глобус пропил» боролась с раком на протяжении долгого времени. Параллельно она снималась в кино. О ее болезни никто не догадывался, а о недуге знали только близкие. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

В личном Instagram-аккаунте можно заметить, что актриса несколько раз меняла прическу. В июне прошлого года она сделала фото, на которой показала себя в очень худом виде и с очень короткой прической на голове. Возможно, это была не стрижка, а последствия после химиотерапии, после которой требуется время, чтобы волосы вновь отрасли.

Prt Scr instagram.com / @evgeniabrik

Брик скончалась 10 февраля. Пока неизвестно, где именно умерла актриса, поскольку последние десять лет артистка вместе с мужем кинорежиссером Валерием Тодоровским жила в США.