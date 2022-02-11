Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 12:32
12:30
Армия
НАТО разместит дополнительные боевые группы в Болгарии, Словакии и Румынии
12:28
Политика
Баранец объяснил, чем Зеленский неприятно удивил Макрона в Киеве
12:27
Общество
Диетолог Иванир рекомендовала есть яблоки и груши для профилактики старения
12:26
Общество
Врачи будут посещать на дому заболевших COVID-19 пожилых москвичей
12:26
Происшествия
Восьмилетняя девочка пожаловалась на самочувствие и умерла до приезда медиков в Саратове
12:25
Политика
Политолог Макеева: Поведение Киева свидетельствует о подготовке провокации
12:22
Происшествия
Ходатайство адвокатов о прекращении дела обвиняемого в госизмене Сафронова не приняли в ФСБ
12:19
Олимпийские игры 2022
Юрист Анцелиович: США не смогут признать Валиеву виновной из-за допинга
12:16
Спорт
Экс-глава РУСАДА Ганус: ситуация с допинг-тестом Валиевой очень непростая
12:16
Политика
ЯНАО сохранил статус максимально устойчивого региона в январе 2022 года
Все новости

Источник ФАН: онкология у Евгении Брик была обнаружена задолго до смерти

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:16
7797
Общество
Источник ФАН: онкология у Евгении Брик была обнаружена задолго до смерти
instagram.com  /  @evgeniabrik

Москва, 11 февраля. Актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет от онкологического заболевания. О недуге знали только ее близкие.

Звезда фильма «Географ глобус пропил» боролась с раком на протяжении долгого времени. Параллельно она снималась в кино. О ее болезни никто не догадывался, а о недуге знали только близкие. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей.

В личном Instagram-аккаунте можно заметить, что актриса несколько раз меняла прическу. В июне прошлого года она сделала фото, на которой показала себя в очень худом виде и с очень короткой прической на голове. Возможно, это была не стрижка, а последствия после химиотерапии, после которой требуется время, чтобы волосы вновь отрасли.

Источник ФАН: онкология у Евгении Брик была обнаружена задолго до смерти
Prt Scr instagram.com / @evgeniabrik

Брик скончалась 10 февраля. Пока неизвестно, где именно умерла актриса, поскольку последние десять лет артистка вместе с мужем кинорежиссером Валерием Тодоровским жила в США.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Источник ФАН: онкология у Евгении Брик была обнаружена задолго до смерти
смерть болезнь брик
Комментировать