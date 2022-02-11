Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 12:33
12:32
Общество
Городские автобусные маршруты в Самаре могут вернуть муниципальному перевозчику
12:30
Армия
НАТО разместит дополнительные боевые группы в Болгарии, Словакии и Румынии
12:28
Политика
Баранец объяснил, чем Зеленский неприятно удивил Макрона в Киеве
12:27
Общество
Диетолог Иванир рекомендовала есть яблоки и груши для профилактики старения
12:26
Общество
Врачи будут посещать на дому заболевших COVID-19 пожилых москвичей
12:26
Происшествия
Восьмилетняя девочка пожаловалась на самочувствие и умерла до приезда медиков в Саратове
12:25
Политика
Политолог Макеева: Поведение Киева свидетельствует о подготовке провокации
12:22
Происшествия
Ходатайство адвокатов о прекращении дела обвиняемого в госизмене Сафронова не приняли в ФСБ
12:19
Олимпийские игры 2022
Юрист Анцелиович: США не смогут признать Валиеву виновной из-за допинга
12:16
Спорт
Экс-глава РУСАДА Ганус: ситуация с допинг-тестом Валиевой очень непростая
Все новости

Средняя стоимость подержанного авто в России выросла за год на 60%

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:14
Экономика
Средняя стоимость подержанного авто в России выросла за год на 60%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 февраля. Цена на автомобиль с пробегом в январе 2022 года выросла на российском рынке в среднем на 60% относительно того же периода прошлого года и составила 639,8 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Большинство автопроизводителей продолжают повышать ценники на свои модели из-за кризиса электронных автокомпонентов. В итоге цены растут как на новые машины, так и на подержанные, объяснил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

По его словам, в наиболее выигрышном положении на сегодняшний день находятся продавцы популярных моделей с пробегом, поскольку в условиях высокой конкуренции у них имеется возможность выгодно продать свой автомобиль.

Каждый десятый автолюбитель в РФ планирует купить Toyota или Kia с пробегом. К такому выводу пришли аналитики портала «Автостат».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Средняя стоимость подержанного авто в России выросла за год на 60%
автомобили цены подержанные авто
Комментировать