Средняя стоимость подержанного авто в России выросла за год на 60%

Москва, 11 февраля. Цена на автомобиль с пробегом в январе 2022 года выросла на российском рынке в среднем на 60% относительно того же периода прошлого года и составила 639,8 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Большинство автопроизводителей продолжают повышать ценники на свои модели из-за кризиса электронных автокомпонентов. В итоге цены растут как на новые машины, так и на подержанные, объяснил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

По его словам, в наиболее выигрышном положении на сегодняшний день находятся продавцы популярных моделей с пробегом, поскольку в условиях высокой конкуренции у них имеется возможность выгодно продать свой автомобиль.

Каждый десятый автолюбитель в РФ планирует купить Toyota или Kia с пробегом. К такому выводу пришли аналитики портала «Автостат».