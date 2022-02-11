Новый премьер-министр Ливии Фатхи Башага провел пресс-конференцию в Триполи

Триполи, 11 февраля. Избранный Палатой представителей Ливии премьер-министр Фатхи Башага прибыл ночью в международный аэропорт Митига в Триполи, где провел пресс-конференцию.

В своем выступлении он заявил, что новое временное правительство намерено работать на благо всех граждан североафриканского государства.

«Наши отношения со всеми странами мира будут основываться на взаимном уважении, взаимодействии и постоянной координации», — добавил Башага во время встречи с журналистами.

Он выразил надежду на позитивное сотрудничество с Миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ), а также поблагодарил прежнее Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой за его работу.

«Мы уверены, что оно останется приверженным принципам демократии», — добавил новый премьер-министр.

Фатхи Башага прибыл в столичный аэропорт Митига из Тобрука, где накануне прошло заседание Палаты представителей. Вместе с ним на борту самолета приземлились несколько депутатов, принимавших участие во вчерашней сессии.

По прибытии чиновников встретил ряд политических, общественных и военных деятелей западного региона. Сотни боевых автомобилей окружили аэропорт, чтобы обезопасить премьер-министра и дать ему возможность выполнять свои обязанности. Он должен утвердить состав нового правительства в течение 15 дней, чтобы заручиться доверием Палаты представителей.

Фатхи Башага приземлился в столице всего через несколько часов после того, как ливийский парламент в результате единогласного избрания назначил его премьер-министром вместо Абд аль-Хамида Дабибы, срок полномочий которого истек более месяца назад. В ближайшее время ожидается принятие новой дорожной карты переходного периода. Она включает в себя обязательство провести выборы в течение следующих 14 месяцев, согласно конституционной поправке, одобренной на вчерашнем заседании Палаты представителей.