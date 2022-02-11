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Путин поручил рассмотреть возможность объявления в России десятилетия науки и технологий

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:11
Общество
Путин поручил рассмотреть возможность объявления в России десятилетия науки и технологий
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 февраля. Вопрос об объявлении в России десятилетия науки и технологий будет рассмотрен в ближайшее время.

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля в пятницу, 11 февраля.

«Администрации президента РФ с учетом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий, рассмотреть вопрос об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад необходимо предоставить главе государства до 31 марта 2022 года. Ответственным назначен руководитель президентской администрации Антон Вайно.

Владимир Путин ранее поручил создать в регионах России возможность вызова врача через портал «Госуслуги». Граждане смогут не только вызывать врача на дом, но и записываться на прием удаленно.

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путин россия год науки
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