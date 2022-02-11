Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 12:33
12:32
Общество
Городские автобусные маршруты в Самаре могут вернуть муниципальному перевозчику
12:30
Армия
НАТО разместит дополнительные боевые группы в Болгарии, Словакии и Румынии
12:28
Политика
Баранец объяснил, чем Зеленский неприятно удивил Макрона в Киеве
12:27
Общество
Диетолог Иванир рекомендовала есть яблоки и груши для профилактики старения
12:26
Общество
Врачи будут посещать на дому заболевших COVID-19 пожилых москвичей
12:26
Происшествия
Восьмилетняя девочка пожаловалась на самочувствие и умерла до приезда медиков в Саратове
12:25
Политика
Политолог Макеева: Поведение Киева свидетельствует о подготовке провокации
12:22
Происшествия
Ходатайство адвокатов о прекращении дела обвиняемого в госизмене Сафронова не приняли в ФСБ
12:19
Олимпийские игры 2022
Юрист Анцелиович: США не смогут признать Валиеву виновной из-за допинга
12:16
Спорт
Экс-глава РУСАДА Ганус: ситуация с допинг-тестом Валиевой очень непростая
Все новости

Жамнов заявил, что хоккеисты не выполнили установку в матче с датчанами

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 11:05
Олимпийские игры 2022
Жамнов заявил, что хоккеисты не выполнили установку в матче с датчанами
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пекин, 11 февраля. Хоккеисты сборной России не в полной мере выполнили тренерскую установку в матче олимпийского турнира с командой Дании, рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Российский специалист признался, что ему не очень понравилась игра подопечных с датчанами.

«Игра в целом не очень. Не понравилось, что то задание, которое давали, не было выполнено в конце. Просили выигрывать нейтральные шайбы и больше держать ее в зоне атаки. Не до конца выполнили задание», — подчеркнул Жамнов на послематчевом интервью.

Жамнов указал на то, что в игре россиян много передач, но мало угрозы у первого звена и лишний пас.

Напомним, российские хоккеисты одержали вторую победу на олимпийском турнире в Пекине. Подопечные Жамнова возглавляют группу, в активе команды шесть очков. На второй строчке расположилась команда Дании. В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча запланирована на субботу, 12 февраля.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Жамнов заявил, что хоккеисты не выполнили установку в матче с датчанами
хоккей ои-2022 алексей жамнов
Комментировать