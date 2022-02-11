Жамнов заявил, что хоккеисты не выполнили установку в матче с датчанами

Пекин, 11 февраля. Хоккеисты сборной России не в полной мере выполнили тренерскую установку в матче олимпийского турнира с командой Дании, рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Российский специалист признался, что ему не очень понравилась игра подопечных с датчанами.

«Игра в целом не очень. Не понравилось, что то задание, которое давали, не было выполнено в конце. Просили выигрывать нейтральные шайбы и больше держать ее в зоне атаки. Не до конца выполнили задание», — подчеркнул Жамнов на послематчевом интервью.

Жамнов указал на то, что в игре россиян много передач, но мало угрозы у первого звена и лишний пас.

Напомним, российские хоккеисты одержали вторую победу на олимпийском турнире в Пекине. Подопечные Жамнова возглавляют группу, в активе команды шесть очков. На второй строчке расположилась команда Дании. В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча запланирована на субботу, 12 февраля.