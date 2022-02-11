Полиция Подмосковья ищет грабителей, они вынесли из стоматологической клиники сейф с 2 млн рублей

Москва, 11 февраля. В МВД России по Московской области расследуют дело о дерзком ограблении стоматологической клиники в Подольске.

Как пояснили в региональном МВД, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое злоумышленников в медицинских масках вошли в клинику Dental Way в Подольске. Один из них, угрожая пистолетом, зашел за стойку ресепшена, где находился сейф с деньгами, сообщает Life.

После этого грабители поместили сейф, в котором было около двух миллионов рублей, в большую хозяйственную сумку и скрылись с места преступления. Сейчас полиция разыскивает налетчиков.

Ранее ФАН сообщал о задержании в селе Парадеево Ичалковского района Мордовии 41-летнего жителя Саранска. Он подозревается в ограблении местного магазина. По версии следствия, задержанный похитил 16 литров пива и пласт горбуши. По данному факту заведено уголовное дело.