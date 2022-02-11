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Бывший руководитель «Нафтогаза» указал на ошибки нового правления

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 10:55
Экономика
Бывший руководитель «Нафтогаза» указал на ошибки нового правления
naftogaz.com  /  Нафтогаз

Киев, 11 февраля. Экс-глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал в интервью Forbes.ua о главных промахах нынешних управителей организации.

Топ-менеджмент «Нафтогаза» совершил уже множество критических ошибок, в том числе не обеспечив ранее достаточное количество природного газа для успешного прохождения зимнего периода, убежден экс-руководитель компании.

Как считает Коболев, концерн «плавно превращается в банкрота», а также вынужден постоянно просить государственные деньги. Кроме того, нефтегазовая компания вовремя не купила голубое топливо для национальных нужд, что является «катастрофической ошибкой».

«Нафтогаз» занялся импортом топлива, хотя постоянно заявляет, что сырья достаточно. Это вызывает беспокойство, а наиболее рискованным периодом для Киева остается март, указывает Коболев.

«Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу — страшно. Скорее всего, придется просить у государства», — подчеркнул собеседник издания.

Ряд украинских политиков и бизнесменов уже многократно заявлял о том, что правительство государства собственными руками создало кризисную обстановку в отечественной энергетике, так как своевременно не был закуплен газ, а также уголь.

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украина уголь нафтогаз коболев природный газ энергокризис
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