Политолог Макеева: поведение Киева свидетельствует о подготовке провокации

Возможная эвакуация неосновного состава диппредставительства России из Украины стала бы логичным решением. Поскольку все действия Киева говорят о подготовке провокаций, на которые Москва уже не сможет ответить «глубокой озабоченностью». Такую мысль в беседе в беседе с ФАН высказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, политолог Наталья Макеева.

Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил вероятности эвакуации неосновного состава своего дипперсонала из Украины в связи с аналогичными действиями англосаксов. Об этом он сказал в ходе общения с главой британской дипломатии Элизабет Трасс.

По словам Макеевой, на сегодняшний день очевидно, что решение конфликта в Донбассе мирным путем зашло в тупик, поэтому ситуация рискует обернуться войной.

«Да, пытались миром. Предлагали варианты. Как магическое заклинание твердили: «Минску нет альтернативы». Но… Скоро исполнится восемь лет со дня объявление Киевом так называемой «антитеррористической операции» (АТО) против жителей Донбасса. Есть ли признаки того, что ситуация может улучшиться путем дальнейших переговоров? Давайте все же признаемся себе и всему мировому сообществу — нет», — заявила политолог.

По словам Макеевой, подтверждением этому служит факт, что официальный Киев безо всякого стеснения демонстрирует подготовку к войне. Это и милитаризация сознания украинцев посредством нагнетания военной истерии, и поставка Киеву оружия и средств ведения войны западными «партнерами». Сюда же можно отнести и размещение британских военных советников на построенной недавно в Бердянске базе для подготовки диверсантов. Появление польских наемников около линии соприкосновения в Донбассе. И регулярные обстрелы территорий ЛНР и ДНР, перечислила она.

Федеральное агентство новостей / Тихон Синицын

«Фактом является то, что Киев, науськиваемый коллективным Западом, не стремится к миру. А Украина — не некая нейтральная или практически нейтральная территория. Законы геополитики говорят, когда исчезает буферная зона, «горячая» фаза противостояния – война, становится неизбежной. Причем это не Россия накаляет обстановку», — подчеркнула она.

Макеева выразила опасение, что все возможные точки невозврата уже пройдены. Демонстративное несоблюдение Минских соглашений Украиной привело к гибели десятков тысяч жителей Донбасса. А похищение украинскими военными сотрудника Совместного центра координации и контроля прекращения огня в Донбассе, гражданина РФ Андрея Косяка и недопуск к нему российских дипломатов, как выразилась политолог, стало не чем иным, как пощечиной и России, и всей системе международного права. Что станет «последней каплей» — неизвестно. Но поведение Киева свидетельствует о подготовке провокации, на которые Россия уже не сможет отреагировать «глубокой озабоченностью», уверена Макеева.

«В такой ситуации российские дипломаты на территории Украины станут заложниками в самом буквальном смысле этого слова. В связи с этим стоит ожидать вывода, возможно, всех сотрудников дипломатического ведомства России с территории, контролируемой Киевом. А что до англосаксов — да, они ничего просто так не делают. И не страдая иллюзиями, понимают происходящее. Опыт самых разных исторических событий говорит о том, что правовое поле падает даже быстрее, чем официально сдает позиции власть. А «улица» зачастую исходит даже не из политики, а из того, кого лучше сейчас «грабувати», — заключила она.

В свою очередь военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что визит министра иностранных дел Великобритании в Москву подтвердил полную деградацию британской дипломатии и пока еще неофициальный разрыв отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что Элизабет Трасс смело можно назвать могильщиком российско-британских отношений и в то же время предвестником как минимум серьезной политической войны между Москвой и Лондоном.