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США помогут ОАЭ пополнить запасы ракет-перехватчиков для систем ПРО на фоне атак хуситов

Весь мир
США помогут ОАЭ пополнить запасы ракет-перехватчиков для систем ПРО на фоне атак хуситов
wikipedia.org  /  Qrmoo3 / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 11 февраля. США готовы предоставить Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) ракеты-перехватчики, которые могу быть использованы для уничтожения снарядов, запущенных хуситским движением «Ансар Аллах» из Йемена.

«Мы поможем с пополнением запасов перехватчиков. И мы сделаем все возможное, чтобы помочь ОАЭ защитить себя», — сообщил агентству Reuters глава Центрального командования ВС США (CENTCOM), генерал Фрэнк Маккензи после поездки в Абу-Даби в начале этой недели.

Генерал не стал вдаваться в подробности, однако источник рассказал информационному агентству, что Эмираты в частном порядке запросили у США пополнение запасов перехватчиков для своих систем противоракетной обороны, в том числе для THAAD и Patriot.

Неделей ранее администрация Джо Байдена одобрила продажу Абу-Даби запасных частей для систем ПРО на сумму 65 миллионов долларов.

«Эта продажа поддерживает существующую способность ОАЭ сдерживать и защищаться от враждебных угроз путем поддержания оперативной готовности важнейших систем противовоздушной обороны», — говорится в пресс-релизе агентства Пентагона по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA).

Кроме того, ранее Пентагон объявил об отправке эсминца USS Cole и истребителей пятого поколения, которые, по словам Вашингтона, помогут ОАЭ обороняться в случае нападения.

Напомним, что с начала 2022 года Абу-Даби пережил серию нападений, ответственность за большую часть которых взяли на себя хуситы — повстанческая группировка в Йемене, воюющая против правительственных сил Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, членом которой являются ОАЭ. Как утверждают западные и саудовские СМИ, «Ансар Аллах» пользуется поддержкой Ирана.

В последние годы Саудовская Аравия часто подвергалась ракетным атакам хуситов и атакам беспилотников. При этом воздушные налеты арабской коалиции также критиковали, поскольку их целями становились объекты гражданской инфраструктуры в Йемене, включая школы и больницы.

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сша оаэ йемен
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