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Президент США Байден в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан и Украину
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Президент США Байден в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан и Украину

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 10:51
Политика
Президент США Байден в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан и Украину
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 февраля. Американский президент Джо Байден в очередной раз опозорился перед публикой. На этот раз 79-летний политик перепутал Афганистан с Украиной в интервью телеканалу NBC.

В частности, говоря о выводе войск из Афганистана, глава государства сначала назвал эту страну Украиной, а затем Ираком.

«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно», — оконфузился Байден.

Стоит отметить, что это не первая допущенная лидером ошибка на президентском посту. До этого Байден уже путал Сирию с Ливией, а также Ирак с Ираном.

Ранее сообщалось, что Байден по ошибке заявил о «вторжении» Германии на Украину во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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