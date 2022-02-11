Президент США Байден в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан и Украину

Вашингтон, 11 февраля. Американский президент Джо Байден в очередной раз опозорился перед публикой. На этот раз 79-летний политик перепутал Афганистан с Украиной в интервью телеканалу NBC.

В частности, говоря о выводе войск из Афганистана, глава государства сначала назвал эту страну Украиной, а затем Ираком.

«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно», — оконфузился Байден.

Стоит отметить, что это не первая допущенная лидером ошибка на президентском посту. До этого Байден уже путал Сирию с Ливией, а также Ирак с Ираном.

Ранее сообщалось, что Байден по ошибке заявил о «вторжении» Германии на Украину во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.