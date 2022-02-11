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Политолог Дудчак: Украина может пожертвовать одним кораблем для новой провокации против РФ

Армия
Политолог Дудчак: Украина может пожертвовать одним кораблем для новой провокации против РФ
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Москва, 11 февраля. Украина может устроить очередную провокацию в Черном или Азовском морях, в ходе которой специально подставит свой корабль под удар российской ракеты.

Политолог Александр Дудчак предупредил о возможной подготовке Киева к новой морской провокации против РФ. Он напомнил, что Москва объявила о закрытии для судоходства акваторий на время масштабных военных учений ВМФ. Эксперт отметил, что российские военные проводят маневры вынужденно.

«Это довольно адекватный ответ на провокации стран НАТО и Украины в Черном море, РФ вынуждена проводить учения», — объяснил политолог.

Он предположил, что Киев может специально пойти на провокацию и проигнорировать временный запрет, который был введен для обеспечения безопасности торговых судов. По его словам, Украина может пожертвовать одним кораблем для новой провокации и подставить под удар какой-нибудь сухогруз. При этом, если российские военные не потопят судно, выполнение этой задачи возьмут на себя «доблестные укропатриоты».

«Это чтобы появился новый повод для антироссийских санкций и новой арии западного хора про "кровожадных русских"», — подытожил Дудчак.

Ранее сообщалось, что США используют Украину в противостоянии с Россией и Китаем. При этом Белый дом пытается убедить мировое сообщество в том, что не собирается отправлять своих военнослужащих на территорию этой страны, передает RT.

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украина россия черное море провокация
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