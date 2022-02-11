Сенатор Ковитиди объяснила опасность оговорки главы МИД Великобритании про Ростов и Воронеж

Российский политик, член Совета Федерации Ольга Ковитиди отреагировала на странную оговорку главы МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. В СМИ появилась информация, что в беседе с главой МИД РФ госпожа Трасс отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

В ходе дискуссии по поводу Украины Трасс при упоминании Воронежской и Ростовской областей сказала примерно следующее: «Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами». Об этом сообщил источник РИА Новости. Позже глава британского МИД объяснила, что ничего подобного не имела в виду.

По мнению сенатора Ольги Ковитиди, оговорка Лиз Трасс неслучайна — это может быть знаком некомпетентности тех, кто отвечает за внешнеполитический курс Лондона. Своим мнением российский сенатор поделилась в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.

Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Опасная оговорка. Колонка Ольги Ковитиди

На мой взгляд, заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс могут быть знаком ее малограмотности и некомпетентности. Если это так, думаю, это серьезно препятствует эффективному двустороннему диалогу Москвы и Лондона. Высказывание главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, которая представляет кабинет достопочтенного Бориса Джонсона, что Великобритания никогда не признает Воронеж и Ростов российскими регионами, — это больше, чем простая оговорка. Такие заявления, на мой взгляд, не только вредят имиджу Британии, но и создают реальные риски архитектуре европейской безопасности. Дипломатический конфуз главы МИД Великобритании, на мой взгляд, сравним с отрицательным ответом на вопрос, признает ли Лиз Трасс британский суверенитет над английскими графствами Кентом и Сассексом.

Полагаю, время для грубых политических ошибок Лиз Трасс выбрала не самое удачное. За неудовлетворительную работу правительства Борис Джонсон уже получил от своих же соратников предупреждение «о необходимости заметного обновления команды и прорыва в работе в 2022 году». Иначе, как говорят однопартийцы премьера, «его время может очень скоро подойти к концу».

Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Отмечу, руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании последовательна в своем желании, как говорится, «блеснуть интеллектом». Ранее она заявляла, что именно Украина, а не русские княжества перенесла «гнет татарского ига». Думаю, было бы целесообразным для министра иностранных дел Великобритании, прежде чем давать политические оценки по поводу России и Украины, приобрести элементарные если не знания, то хотя бы понятия о предмете предстоящего дипломатического обсуждения. Факт существования государства Украина в XIII–XV веках исторически не установлен, а монголо-татарское иго представляет собой систему политической зависимости русских княжеств, а не Украины от Монгольской империи с 1242 года до конца XV века.

После визита в Москву Лиз Трасс, к сожалению, у меня — и, насколько знаю, не только у меня — возникло подозрение, что все предложения России о мирном урегулировании украинского конфликта и укреплении европейской архитектуры безопасности, как говорится, «упали на неподготовленную почву». По моему мнению, с таким министром иностранных дел, как Трасс, Великобритании крайне сложно объективно оценивать подлинную картину происходящего в Европе. Я далека от мысли, что кому-то в Лондоне просто выгоден подобный руководитель внешнеполитического ведомства. Думаю, сегодня Великобритании проще потратить миллионы фунтов стерлингов на борьбу с мифической «русской угрозой», нежели признать свою ошибку и отказаться от надуманной демонизации России.

На мой взгляд, сегодня Великобритания вне всякой логики грубо игнорирует прописанный в международных соглашениях принцип не ущемлять безопасность соседей в Европе. Получается, что Лондон не готов жертвовать политикой «открытых дверей» НАТО во имя общей европейской безопасности. Подобные ответы Великобритании закономерны при наличии таких «мудрых» внешнеполитических проводников английских идей, как Лиз Трасс. На мой взгляд, обсуждать с госпожой Трасс вопросы политического будущего государств и укрепления архитектуры безопасности просто небезопасно. Осталось разобраться, осознают ли это сами жители Туманного Альбиона.