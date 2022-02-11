Триполи, 11 февраля. Организация Объединенных Наций отвергла назначение нового премьер-министра Ливии и настаивает на сохранении у власти Абд аль-Хамида Дабибы, срок полномочий которого истек 24 декабря.

ООН продолжит признавать Абд аль-Хамида Дабибу легитимным премьер-министром Ливии, несмотря на истечение срока полномочий Правительства национального единства (ПНЕ). Об этом в четверг заявил пресс-секретарь генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

Таким образом ООН отвергла решение Палаты представителей североафриканской страны, избравшей 10 февраля главу нового кабмина. Большинством голосов парламентарии назначили на этот пост экс-министра внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу.

Мандат правительства Дабибы истек 24 декабря 2021 года — в день несостоявшихся всеобщих выборов. Кабмин должен был сложить полномочия. В середине января спикер ливийского парламента Агила Салех заявил о необходимости сформировать легитимный орган исполнительной власти, который бы пользовался доверием у населения и смог подготовить страну к волеизъявлению. С 25 января Палата представителей начала принимать заявки кандидатов главы нового кабинета министров, однако Дабиба отказался покидать пост, заявив, что продолжит управлять страной, пока не состоится плебисцит.

twitter.com / @Dabaibahamid

Жители Ливии не поддержали премьер-министра нелегитимного правительства. На митинг сторонников Дабибы в Триполи пришли единицы, а в день выборов главы нового кабмина он инсценировал покушение ради привлечения внимания. Тем не менее председатель ПНЕ продолжает пользоваться признанием в Организации Объединенных Наций.

Международная организация сыграла не последнюю роль к появлению Абд аль-Хамида Дабибы на политической сцене Ливии. В феврале 2021 года малоизвестного бизнесмена из Мисураты избрали премьер-министром участники Форума политического диалога (ФПД), который проводился под эгидой ООН. Курировала процесс на тот момент исполняющая обязанности спецпосланника генсека организации в североафриканской стране Стефани Уильямс.

С начала работы Форум политического диалога окружали скандалы. Представительницу ООН обвиняли в коррупции. По мнению некоторых ливийских политиков, дипломат продавала места в ФПД членам запрещенной в России организации «Братья-мусульмане»1, что позволило им лоббировать собственные интересы. Публиковались также сведения о подкупе голосов в ходе формирования избирательных списков.

Несмотря на это выборы премьер-министра в рамках Форума состоялись. Дабиба сформировал кабмин и получил вотум доверия парламента. Новый премьер-министр обещал подготовить страну к всеобщему плебисциту, поклялся не баллотироваться на пост президента, а также передать власть новому лидеру. Однако осенью прошлого года он отрекся от своих слов и выдвинул кандидатуру на выборах в нарушение принятого Палатой представителей закона.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Дабиба столкнулся с осуждением общественности и потерял доверия граждан, а после регистрации Халифы Хафтара и Сейфа аль-Ислама Каддафи его рейтинг снизился до рекордного минимума. Данные социологических опросов показали, что глава ПНЕ не сможет победить. На фоне происходящего глава миссии ООН в Ливии Ян Кубиш ушел в отставку, а Стефани Уильямс вернулась в страну в качестве спецсоветника генерального секретаря международной организации. После ее появления Высшая избирательная комиссия начала затягивать публикацию итогового списка кандидатов. Предвыборные кампании не получилось начать в срок, а за несколько дней до плебисцита вооруженные группировки попытались штурмовать штаб-квартиру переходного кабмина.

Лидер бандформирования «Ас-Сумуд» Салах Бади обвинил Уильямс во вмешательстве в дела Ливии. В результате выборы в стране не состоялись без официальной отмены или переноса. Дабиба остался у власти, а представительница ООН и западные дипломаты поддержали сохранение полномочий Правительства национального единства.

Global Look Press / Khaled Nasraoui/dpa

На протяжении всей политической карьеры Абд аль-Хамид Дабиба пользовался протекцией американки Стефани Уильямс. Последнюю в Ливии называют «хозяйкой нефти» за участие в коррупционных схемах, связанных с экспортом углеводородов. Многочисленные эксперты отмечали, что дипломат действует на Севере Африки в интересах бизнес-элит Соединенных Штатов. В этом сценарии премьер-министр ПНЕ играет роль управляемого лидера, которой при признании ООН позволит западным странам разворовывать природные ресурсы Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.