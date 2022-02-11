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Почему ООН продолжает поддерживать главу нелегитимного Правительства национального единства Ливии

Политика
Почему ООН продолжает поддерживать главу нелегитимного Правительства национального единства Ливии
Global Look Press  /  Klaus Nowottnick/dpa

Триполи, 11 февраля. Организация Объединенных Наций отвергла назначение нового премьер-министра Ливии и настаивает на сохранении у власти Абд аль-Хамида Дабибы, срок полномочий которого истек 24 декабря.

ООН продолжит признавать Абд аль-Хамида Дабибу легитимным премьер-министром Ливии, несмотря на истечение срока полномочий Правительства национального единства (ПНЕ). Об этом в четверг заявил пресс-секретарь генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

Таким образом ООН отвергла решение Палаты представителей североафриканской страны, избравшей 10 февраля главу нового кабмина. Большинством голосов парламентарии назначили на этот пост экс-министра внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу.

Мандат правительства Дабибы истек 24 декабря 2021 года — в день несостоявшихся всеобщих выборов. Кабмин должен был сложить полномочия. В середине января спикер ливийского парламента Агила Салех заявил о необходимости сформировать легитимный орган исполнительной власти, который бы пользовался доверием у населения и смог подготовить страну к волеизъявлению. С 25 января Палата представителей начала принимать заявки кандидатов главы нового кабинета министров, однако Дабиба отказался покидать пост, заявив, что продолжит управлять страной, пока не состоится плебисцит.

Почему ООН продолжает поддерживать главу нелегитимного Правительства национального единства Ливии
twitter.com / @Dabaibahamid

Жители Ливии не поддержали премьер-министра нелегитимного правительства. На митинг сторонников Дабибы в Триполи пришли единицы, а в день выборов главы нового кабмина он инсценировал покушение ради привлечения внимания. Тем не менее председатель ПНЕ продолжает пользоваться признанием в Организации Объединенных Наций.

Международная организация сыграла не последнюю роль к появлению Абд аль-Хамида Дабибы на политической сцене Ливии. В феврале 2021 года малоизвестного бизнесмена из Мисураты избрали премьер-министром участники Форума политического диалога (ФПД), который проводился под эгидой ООН. Курировала процесс на тот момент исполняющая обязанности спецпосланника генсека организации в североафриканской стране Стефани Уильямс.

С начала работы Форум политического диалога окружали скандалы. Представительницу ООН обвиняли в коррупции. По мнению некоторых ливийских политиков, дипломат продавала места в ФПД членам запрещенной в России организации «Братья-мусульмане»1, что позволило им лоббировать собственные интересы. Публиковались также сведения о подкупе голосов в ходе формирования избирательных списков.

Несмотря на это выборы премьер-министра в рамках Форума состоялись. Дабиба сформировал кабмин и получил вотум доверия парламента. Новый премьер-министр обещал подготовить страну к всеобщему плебисциту, поклялся не баллотироваться на пост президента, а также передать власть новому лидеру. Однако осенью прошлого года он отрекся от своих слов и выдвинул кандидатуру на выборах в нарушение принятого Палатой представителей закона.

Почему ООН продолжает поддерживать главу нелегитимного Правительства национального единства Ливии
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Дабиба столкнулся с осуждением общественности и потерял доверия граждан, а после регистрации Халифы Хафтара и Сейфа аль-Ислама Каддафи его рейтинг снизился до рекордного минимума. Данные социологических опросов показали, что глава ПНЕ не сможет победить. На фоне происходящего глава миссии ООН в Ливии Ян Кубиш ушел в отставку, а Стефани Уильямс вернулась в страну в качестве спецсоветника генерального секретаря международной организации. После ее появления Высшая избирательная комиссия начала затягивать публикацию итогового списка кандидатов. Предвыборные кампании не получилось начать в срок, а за несколько дней до плебисцита вооруженные группировки попытались штурмовать штаб-квартиру переходного кабмина.

Лидер бандформирования «Ас-Сумуд» Салах Бади обвинил Уильямс во вмешательстве в дела Ливии. В результате выборы в стране не состоялись без официальной отмены или переноса. Дабиба остался у власти, а представительница ООН и западные дипломаты поддержали сохранение полномочий Правительства национального единства.

Почему ООН продолжает поддерживать главу нелегитимного Правительства национального единства Ливии
Global Look Press / Khaled Nasraoui/dpa

На протяжении всей политической карьеры Абд аль-Хамид Дабиба пользовался протекцией американки Стефани Уильямс. Последнюю в Ливии называют «хозяйкой нефти» за участие в коррупционных схемах, связанных с экспортом углеводородов. Многочисленные эксперты отмечали, что дипломат действует на Севере Африки в интересах бизнес-элит Соединенных Штатов. В этом сценарии премьер-министр ПНЕ играет роль управляемого лидера, которой при признании ООН позволит западным странам разворовывать природные ресурсы Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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