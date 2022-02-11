Россияне в январе массово скупали билеты на Мальдивы в Шри-Ланку и Израиль

Москва, 11 февраля. Чаще всего в январе россияне бронировали авиабилеты в три страны. Об этом свидетельствует исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно статистике, с 1 по 31 января граждане больше всего заинтересовались перелетами в Шри-Ланку — спрос вырос на 193%, по сравнению с декабрем. Также туристы начали массово приобретать билеты на Мальдивские острова — курорт посещали на 126% чаще.

Увеличилась и доля бронирований в Израиль, спрос в который возрос на 110%. Кроме того, россияне начали больше летать в Черногорию, Грузию, Таиланд, ОАЭ, Турцию и Азербайджан, сообщает «Лента.ру».

Большинство опрошенных россиян хотят в этом году чаще путешествовать за границу, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. Самыми желанными странами респондентов оказались Италия, Турция и США. Такие результаты показал опрос, участие в котором приняли 3620 человек.