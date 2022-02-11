Инструкция по применению: что делать при первых признаках простуды

В условиях пятой волны коронавируса, где бушует его новая разновидность — «Омикрон», попасть в поликлинику на прием к врачу в случае появления признаков простуды довольно-таки проблематично: наплыв пациентов огромен. В беседе с ФАН врач-терапевт клиники Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Татьяна Федосеева дала рекомендации, что делать при появлении первых признаков простуды.

По словам врача, «Омикрон» зачастую протекает как обычная ОРВИ, поэтому при первых проявлениях простудных заболеваний в целях профилактики необходимо изолироваться от окружающих. Ведь респираторные инфекции очень заразны. Человеку, чувствующему недомогание, лучше отказаться от похода на работу, по магазинам, посещения мероприятий, встреч с друзьями и родственниками. Вместо этого надо помочь организму справиться с болезнью: стараться пить больше жидкости, больше спать, поскольку организм тратит большое количество сил на борьбу с инфекцией. Также необходимо начать принимать неселективную противовирусную и симптоматическую терапию.

«На начальном этапе терапии я рекомендую промывание носа морской водой: около трех-четырех раз в сутки. После промывания необходимо использовать назальные противовирусные и противовоспалительные капли с основным компонентом интерфероном — по две дозы четыре раза в сутки. Также в борьбе с болезнью организму помогут витамины. Витамин С употребляют в дозировке 1000 мг два раза в сутки, причем делать это надо строго после еды в течение 7–14 дней. Препараты цинка пьют в утренние часы по 50 мг. Также утром употребляют и витамин D», — рассказала Федосеева.

Если недомогание сопровождается болью в горле, специалист рекомендовала прополаскивать его три-четыре раза в сутки обеззараживающими препаратами: хлоргексидином, мирамистином или фурацилином, а затем смывать отваром ромашки. После этих процедур не лишним будет воспользоваться таблетками для рассасывания с антисептическим действием.

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«При температуре выше 37,8 необходимо начать прием противовоспалительных, анальгезирующих и жаропонижающих средств. Это могут быть препараты с содержанием парацетамола или ибупрофена. Обязательно надо следить за водным балансом — в сутки выпивать не менее 1,5 литра чистой воды. Также терапию необходимо дополнить противовирусными препаратами. Но обязательно изучите инструкцию по применению и противопоказания на упаковке», — сказала она.

В период болезни одним из важных факторов является питание человека, поэтому рацион придется изменить, добавив в него больше белка, витаминов, макро- и микроэлементов и исключив жирную пищу. Как объяснила специалист, белок является основным строительным материалом. Помимо этого, в белковой пище содержатся специфические молекулы, отвечающие за формирование иммунитета и, соответственно, подавление ОРВИ. Поэтому при болезни необходимо употреблять нежирное мясо и кисломолочные продукты.

«На вторые-третьи сутки от начала заболевания можно самостоятельно выполнить антиген-тест, он чувствительнее ПЦР в первые дни, чтобы выяснить, есть ли у вас коронавирус. При выраженном ухудшении состояния, если на протяжении нескольких дней вам не становится лучше, обязательно надо вызвать врача на дом. Продолжать самолечение в подобных случаях крайне не рекомендуется», — предупредила Федосеева.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в России привело к изменению порядка формирования больничных листов. Теперь при первых симптомах коронавируса или ОРВИ больничный можно оформить дистанционно, позвонив по телефону горячей линии 122 или в колл-центр поликлиники.