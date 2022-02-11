Российский рынок ипотеки может стабилизироваться уже в 2022 году

Москва, 11 февраля. Эксперты представили свои мнения относительно того, как будет развиваться ипотечный рынок в ближайшем будущем. Их позиции передает журнал «Профиль».

Многие отечественные кредитные компании уже повысили ценники на ипотеку выше 10%, так как Центробанк продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, а ключевая ставка растет. Это приводит к тому, что граждане все чаще откладывают взятие жилищного кредита.

Банк России стремится снизить инфляционное давление к 4%, отмечает коммерческий директор сервиса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. Если 2022 год сложится благополучно, то такой таргет будет вполне достижим. Если оформивших ипотеку россиян дополнительно поддержат, а инфляция замедлится, то жители страны увидят интересные предложения на рынке уже в 2023 году, полагает эксперт.

Аналитики фиксируют, что подорожание недвижимости вкупе с ростом стоимости самих кредитов негативно влияют на актуальность ипотечных займов. Однако экономическая ситуация может стабилизироваться во втором полугодии нынешнего года, предсказывает директор департамента банковского кредитования «Метриум» Дмитрий Веселков.

Ипотечные кредиты станут гораздо доступнее «года через три», прогнозирует специалист Accent Capital Юлия Александрова. С ее точки зрения, к 2025 году российская экономика окончательно реабилитируется после кризиса.

Средняя ставка по ипотеке в стране на «первичке» достигла сейчас 10,44%. На вторичном рынке предлагают кредит под 10,56% годовых. Рынок рефинансирования таких займов вышел к ставке 10,55%.