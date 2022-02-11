Новая участница группы «Непара» бросила Александра Шоуа в неожиданный момент

«На днях она позвонила и попросила о личной встрече. Зашел в кафе и увидел грустную Марианну», — рассказывает «СтарХиту» певец.

Выяснилось, что девушка не стала юлить и честно призналась, что получила приглашение на работу от крупной юридической компании в Швейцарии. Для Марианны это работа мечты, ведь она училась на юриста.

«Как я отреагировал? Надо сказать, что это было «немножко» неожиданно, с нахлынувшими эмоциями справился с трудом. Первые минуты внимательно слушал и понимал, что не могу дать согласия на отъезд. Потом немного пришел в себя и вспомнил, как много лет назад тоже принял судьбоносное решение, и моя жизнь изменилась кардинально», — объяснил Шоуа.

Пока Александр не может точно ответить, как событие отразится на планах группы. Не исключено, что «Непара» продолжит выступать в «сокращенном» дуэтном составе, но вокалистке Дарье Храмовой придется взять на себя все женские партии.

Известно также, что Шоуа в ближайшем будущем проведет кастинг на вакантное место. Медийных личностей брать в свою семью он не собирается, хотя отмечает, что подобные предложения поступали и не раз.

Штрафовать Арутюнян певец не будет.

«Кроме слов благодарности, ведь она в самое тяжелое время была с нами, и моих поздравлений, чтоб у нее все получилось, не будет ничего. Я очень рад, что для нее открываются новые горизонты и возможности. А у меня ко всему прочему будет в жизни такой квалифицированный юрист с мировым именем», — добавил Александр Шоуа.

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