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Новая участница группы «Непара» бросила Александра Шоуа в неожиданный момент
Шоу-бизнес
Новая участница группы «Непара» бросила Александра Шоуа в неожиданный момент
wikipedia.org  /  Markus dfm / CC BY-SA 4.0

Москва, 11 февраля. Группа «Непара» чуть больше года давала концерты в новом составе. Бессменный вокалист коллектива Александр Шоуа после расставания с постоянной партнершей, Викторией Талышинской, взял ей на замену сразу двух новых молодых солисток.

На днях одна из них решила покинуть коллектив. 23-летняя Марианна Арутюнян сообщила об этом неожиданно. Александр оказался совершенно не готов к такому повороту, ведь у обновленной «Непары» запланированы гастроли, фотосессии и другие мероприятия.

«На днях она позвонила и попросила о личной встрече. Зашел в кафе и увидел грустную Марианну», — рассказывает «СтарХиту» певец.

Выяснилось, что девушка не стала юлить и честно призналась, что получила приглашение на работу от крупной юридической компании в Швейцарии. Для Марианны это работа мечты, ведь она училась на юриста.

«Как я отреагировал? Надо сказать, что это было «немножко» неожиданно, с нахлынувшими эмоциями справился с трудом. Первые минуты внимательно слушал и понимал, что не могу дать согласия на отъезд. Потом немного пришел в себя и вспомнил, как много лет назад тоже принял судьбоносное решение, и моя жизнь изменилась кардинально», — объяснил Шоуа.

Пока Александр не может точно ответить, как событие отразится на планах группы. Не исключено, что «Непара» продолжит выступать в «сокращенном» дуэтном составе, но вокалистке Дарье Храмовой придется взять на себя все женские партии.

Известно также, что Шоуа в ближайшем будущем проведет кастинг на вакантное место. Медийных личностей брать в свою семью он не собирается, хотя отмечает, что подобные предложения поступали и не раз.

Штрафовать Арутюнян певец не будет.

«Кроме слов благодарности, ведь она в самое тяжелое время была с нами, и моих поздравлений, чтоб у нее все получилось, не будет ничего. Я очень рад, что для нее открываются новые горизонты и возможности. А у меня ко всему прочему будет в жизни такой квалифицированный юрист с мировым именем», — добавил Александр Шоуа.

Ранее сообщалось, какой пункт в брачном договоре Натальи Подольской и Владимира Преснякова рассмешил певицу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Новая участница группы «Непара» бросила Александра Шоуа в неожиданный момент
россия непара шоуа покинула группу марианна арутюнян
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