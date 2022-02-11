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Кнутов: новые противорадиолокационные ракеты не помогут ВС США справиться с С-400

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 10:34
Армия
Кнутов: новые противорадиолокационные ракеты не помогут ВС США справиться с С-400
Пресс-служба ЗВО

Москва, 11 февраля. Российские специалисты разработали мощнейший зенитно-ракетный комплекс С-400, с которым не справятся даже противорадиолокационные ракеты ВС США, считает аналитик Юрий Кнутов.

Военные из Соединенных Штатов недавно протестировали противорадиолокационную ракету AGM-88G, о чем заявили в компании Northrop Grumman. В ходе испытаний боеприпаса удар был нанесен по наземной РЛС, имитировавшей радар российского ЗРК С-400 «Триумф».

Боеприпас, который сейчас активно расхваливают в США, на деле не является инновацией, отметил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с журналистами издания «ПолитРоссия». По его словам, американский ОПК уже давно выпускает подобные ракеты, ввиду чего российскими специалистами такие технологии уже изучены. Эксперт подчеркнул, что в реальных боевых условиях у AGM-88G мало шансов поразить настоящий С-400 ВС РФ.

«Говорить о том, что та или иная ракета является "убийцей" или "охотником" на С-400, значит подразумевать, что кроме С-400 никаких преград у снаряда нет. На самом же деле мы создали комплексную многоэшелонированную систему противовоздушной обороны, которая располагает системами малой, средней и большой дальности», — рассказал Кнутов, как российский трюк поставит крест на новых ракетах ВС США.

Ранее Минобороны РФ показало видео развертывания комплексов С-400 на территории Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022», передает RT. По мнению генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, для расчетов российских «Триумфов» эти маневры станут источником бесценного опыта.

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с-400 кнутов agm-88g
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