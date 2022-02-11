«Коллективный Вашингтон»: почему от американцев не приходится ожидать «политической эмпатии»

От американцев нет смысла ожидать какой-то политической эмпатии по отношению к России. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве нужно добиваться получения от Соединенных Штатов и их союзников по блоку НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности России.

«Сложность позиции Москвы заключается в том, что она абсолютно прозрачна для коллективного Вашингтона, — заметил Брутер. — Он понимает, чего мы от него хотим, но не видит, как мы сможем добиться этого без уступок с их стороны. А если так, то зачем вообще что-то давать России? В этом отношении нашу дипломатию можно назвать чересчур дипломатичной: мы не рисуем всех ужасающих перспектив непослушания нам».

Федеральное агентство новостей /

По словам политолога, «коллективный Вашингтон» ожидает демонстрации того, как Россия будет осуществлять свои желания — и после нее, возможно, поменяет свое мнение.

«США не нравится, что у России есть свои интересы, которые не коррелируют с их собственным, — заявил эксперт. — Так что ожидать какой-то политической эмпатии от них не приходится».

Ранее в Совфеде призвали Запад не беспокоиться относительно учений Союзного государства.