Зампостпреда РФ при ООН Полянский: переговоры по безопасности не могут длиться бесконечно

Москва, 11 февраля. Переговоры между Россией и коллективным Западом по вопросу гарантий безопасности когда-нибудь должны закончиться. Соответствующее заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, на данный момент Москва анализирует реакцию Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом он рассказал в ходе беседы с РИА Новости.

«Мы с самого начала подчеркивали, что этот процесс не может длиться бесконечно», — отметил Полянский.

Известно, что для окончательного формирования ответа РФ требуется решение президента России Владимира Путина. Об этом говорил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Москва неоднократно пыталась объяснить Западу, что требования РФ по гарантиям безопасности — это не «шутки». Таким мнением в эфире «Соловьев Live» поделился израильский политолог Яков Кедми.