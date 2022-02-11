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Популярность кредитных карт выросла в России по итогам 2021 года

Экономика
Популярность кредитных карт выросла в России по итогам 2021 года
pixabay.com

Москва, 11 февраля. Количество россиян с активной кредитной картой выросло за 2021 год на 20,5% и достигло 20,5 млн человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Спрос клиентов на кредиты наличными также поднялся. Число граждан, оформивших по меньшей мере один такой новый заем, в 2021 году возросло на 7% — до 19,5 млн, заявили в ОКБ.

В Национальном бюро кредитных историй подтвердили рост закредитованности российского населения. Так, с апреля по октябрь 2021-го количество заемщиков с показателем долговой нагрузки свыше 50%, то есть высокой или избыточной, увеличилось примерно на 6 млн. Доля таких людей достигла 15,4%, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Чуть меньше трети (30%) заемщиков почти не имеют возможности оформить кредит в банке. На их долю приходится всего 8,1% одобрений заявок на потребкредиты.

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