Некоторые россияне 11 февраля получат крупные выплаты на карты «МИР»

Москва, 11 февраля. Многим россиянам 11 февраля на карты «МИР» поступят крупные государственные выплаты, сообщает PRIMPRESS.

Деньги будут перечисляться по линии Пенсионного фонда РФ. Это пенсии и социальные выплаты.

«Речь идет о пенсиях и других социальных выплатах, которые проводятся по линии ПФР. На 11 февраля запланирована вторая волна перечислений денежных средств гражданам», — сообщается на портале PRIMPRESS.

Выплаты, которые должны получить россияне, профинансирует ПФР. Деньги поступят на карты «МИР» без задержек.

Россияне получат пенсии, повышенные на 8,6% согласно новой индексации. Также будет перечислена доплата за январь, поскольку в прошлом месяце пособия были проиндексированы только на 5,9%. Пенсионерам не нужно писать никаких заявлений. Все начисления производятся автоматически.

Многие россияне стремятся после выхода на пенсию переехать ближе к морю. Они выбирают такие города, как Сочи, Ялта, Краснодар и др.