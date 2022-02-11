Популярная актриса Евгения Брик, которой ушла из жизни 10 февраля, боролась с онкологическим заболеванием. Подробности в разговоре с Федеральным агентством новостей раскрыл источник, близкий к окружению семьи.

Новость о смерти артистки стала неожиданной для многих. Журналистка Катерина Гордеева заявила, что Брик болела, но не стала раскрывать подробности.

Собеседник ФАН, знакомый с семьей, сообщил, что у 40-летней актрисы был рак. Когда именно кинодиве поставили этот диагноз — неизвестно. Также остается неясным, где именно умерла актриса, поскольку последние десять лет Брик вместе с мужем кинорежиссером Валерием Тодоровским жила в США. В Россию супруги приезжали только на съемки.

Евгения Брик умерла 10 февраля. Ей было 40 лет. Российским зрителям актриса известна по ролям в проектах «Оттепель», «Географ глобус пропил» и «Стиляги».